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США та Україна розпочинають консультації щодо завершення війни – Єрмак

13 лютого 2025, 09:09
США та Україна розпочинають консультації щодо завершення війни – Єрмак
Україна очікує від США "лідерської ролі" щодо припинення війни, сказав Єрмак
Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом домовився про негайний початок роботи команд щодо закінчення війни.
 
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, його транслював YouTube-канал "Факти ICTV". 
 
Він підкреслив, що розмова двох лідерів була "достатньо довгою й достатньо предметною", а ще "дійсно гарною й дуже конкретною". 
 
Трамп інформував Зеленського про свою розмову з путіним. За словами Єрмака, глава Білого дому заявив, що "дуже налаштований зробити все для того, щоб війна росії проти України закінчилася", він ставив запитання Зеленському й говорив про свою позицію щодо закінчення війни в Україні.  
 
"Головне, що я хотів би сказати, це те, що президенти домовилися про негайний початок роботи команд", – наголосив керівник ОП.
 
З американської сторони це буде держсекретар США Марко Рубіо, радник з питань національної безпеки Майк Волц і віцепрезидент США Джей Ді Венс, зазначив Єрмак, посилаючись на слова Трампа.  
 
"Із двома з них ми будемо зустрічатися, президент буде зустрічатися й делегація в Мюнхені вже за добу. І, дійсно, це вже буде така предметна розмова, коли команди вже почнуть напрацьовувати щодо планів, щодо майбутньої конструкції, щодо закінчення цієї війни. Але наш президент завжди є на своїй позиції. Він ще раз повторив те, що є позицією України, що для нас важливо, щоб ця війна закінчилася справедливим миром. Для нього є важливим і те, що сьогодні не може бути предметом будь-яких компромісів – це незалежність України, територіальна цілісність, суверенітет, і саме ці позиції сьогодні обговорювалися. Я думаю, що після Мюнхена вже почнеться такий процес щоденної роботи", – поінформував керівник ОП. 
 
Єрмак переконаний, що українська сторона вже готова "до початку таких консультацій, такої роботи". Також він повідомив, що президенти говорили про потребу їхньої особистої участі, над чим уже працюють. 
 
"Думаю, що така зустріч відбудеться дуже скоро, але її треба підготувати", – підсумував він, додавши, що Україна очікує від США "лідерської ролі" щодо припинення війни й розвитку подальших партнерських відносин. 

 

переговоривійна в Україніросія окупанти

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