США та Японія розпочали форум для посилення оборонно-промислових зв'язків – Bloomberg
Японія та США розпочали Форум з питань придбання та підтримки оборонно-промислового співробітництва з метою посилення двосторонніх зв'язків у сфері ОПК.
Про це повідомляє Bloomberg.
Як зазначили у виданні, Японія має намір розширити свою роль, щоб допомогти США, оскільки Вашингтон стикається з труднощами у постачанні зброї в Україну.
За інформацією міністерства оборони Японії, в рамках триденного форуму DICAS, відбудеться круглий стіл за участю оборонних компаній двох країн, а також обговорюватиметься питання ремонту американських військово-морських кораблів.