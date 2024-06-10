США та Японія розпочали форум для посилення оборонно-промислових зв'язків – Bloomberg

Японія має намір розширити свою роль, щоб допомогти США.

Японія та США розпочали Форум з питань придбання та підтримки оборонно-промислового співробітництва з метою посилення двосторонніх зв'язків у сфері ОПК.



Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначили у виданні, Японія має намір розширити свою роль, щоб допомогти США, оскільки Вашингтон стикається з труднощами у постачанні зброї в Україну.



За інформацією міністерства оборони Японії, в рамках триденного форуму DICAS, відбудеться круглий стіл за участю оборонних компаній двох країн, а також обговорюватиметься питання ремонту американських військово-морських кораблів.

Згідно з повідомленням американського оборонного відомства, у вівторок, заступник міністра оборони США з питань закупівель і забезпечення Вільям Лаплант відвідає завод зі складання винищувачів F-35 в префектурі Аїті на захід від Токіо.