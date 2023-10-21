США та ЄС підтвердили готовність розробити "план України"

Це зафіксовано у рішенні останнього саміту ЄС-США.

Євросоюз та США готові допомогти Україні розробити "План України", що стане базисом для відновлення країни в найближчі чотири роки. План допоможе наблизити вступ до Євросоюзу.

Про це йдеться у заяві, випущеній за підсумками саміту ЄС - США, що відбувся в п'ятницю 20 жовтня.

США та Євросоюз у п'ятницю підтвердили готовність підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно", зокрема у розробці "Плану України" - документа з переліком реформ та пріоритетів у відновленні.

Європейські та американські лідери заявили, що потрібно допомогти Україні, щоб росія не змогла зруйнувати її економіку.

"Як співголови разом із Україною, Міжвідомчою донорською координаційною платформою ми працюємо разом із Україною над розробкою її "Плану України" (Ukraine Plan), який є частиною її європейського шляху", - написано в заяві.

План повинен включати реформи в економіці, верховенстві права і демократизації, а також допомогу у відновленні та реконструкції, підкреслюють лідери США та ЄС.

Вони окремо підтверджують, що продовжуватимуть надавати Україні фінансування для досягнення цих цілей - зокрема, захисту, ремонту та відновлення її енергетичного сектору відповідно до стандартів ЄС.

"Ми визнаємо відданість Україні та її прогресу у здійсненні реформ та наголошуємо на стратегічній важливості процесу вступу до ЄС", - додають автори заяви.

Повідомлялось, що Мінекономіки активізувалось на фоні запуску програми Ukraine Facility, у рамках якої Україна за наступні чотири роки отримає 50 млрд євро на цілі відновлення. Тобто вже на початку листопада міністерство планує представити перший драфт "Плану України", а фінальний документ планується підготувати наприкінці листопада, щоб у грудні офіційно презентувати ЄС.