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США таємно розслідували ймовірне отримання Трампом $10 млн від уряду Єгипту – WP

03 серпня 2024, 12:15
США таємно розслідували ймовірне отримання Трампом $10 млн від уряду Єгипту – WP
За три роки розслідування, жодних обвинувачень так і не висунули.
За п’ять днів до того, як Дональд Трамп став президентом у січні 2017 року, менеджер відділення банку в Каїрі отримав незвичайний лист від організації, пов’язаної з єгипетською розвідкою. Він попросив банк "люб’язно зняти" майже 10 мільйонів доларів з рахунку організації готівкою.
 
Про це пише Washington Post.
 
Міністерство юстиції США ретельно перевіряло чи Трамп отримав гроші з Каїра, цим самим потенційно порушуючи федеральний закон, який забороняє кандидатам у США отримувати іноземні кошти. 
 
Слідчі також намагалися дізнатися, чи могли гроші з Єгипта вплинути на рішення Трампа в останні дні його балотування в Білий дім влити в свою кампанію саме 10 мільйонів доларів власних грошей.
 
На ці питання, принаймні на думку кількох слідчих у цій справі, ніколи не буде відповіді, виявив The WP.
 
Особи обізнані зі справою, а також документами та записами розслідування, повідомили, що протягом декількох місяців після того, як стало відомо про отримання 10 млн готівкою, високопосадовці Міністерства юстиції заблокували доступ до отримання банківських документів прокурорів і агентів ФБР.
 
Справа була зупинена восени 2019 року, оскільки тодішній генеральний прокурор Трампа Вільям Барр висловив сумніви щодо наявності достатніх доказів для продовження розслідування Трампа.
 
А у червні 2020 року прокурор Барр, який очолив цю справу, закрив розслідування, посилаючись на "відсутність достатніх доказів".
війна в Україніросія окупантиДональд Трамп

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