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ПОЛІТИКА

США терміново перекинули систему протиракетної оборони THAAD до Ізраїлю

21 жовтня 2024, 13:21
США терміново перекинули систему протиракетної оборони THAAD до Ізраїлю
Фото: facebook.com idfonline
Тепер система THAAD знаходиться "на місці".

Американські військові терміново перекинули до Ізраїлю свою передову систему протиракетної оборони. 

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Про це повідомляє Times of Israel.

THAAD є найважливішою частиною ешелонованої системи протиповітряної оборони збройних сил США і доповнює і так потужну протиракетну оборону Ізраїлю.

"Систему THAAD встановлено", - сказав Остін, спілкуючись із журналістами перед своїм прибуттям в Україну.

Він відмовився повідомити, чи введений об'єкт в експлуатацію, але додав: "Ми маємо можливість ввести його в експлуатацію дуже швидко, і ми йдемо в ногу з часом, як і очікувалося".

Батарея протиракетної оборони була відправлена американськими військовими для захисту Ізраїлю у разі реакції Ірану на очікувану атаку Ізраїлю після того, як Тегеран випустив 200 балістичних ракет по Ізраїлю на початку цього місяця.

У понеділок Остін заявив журналістам, що "важко сказати, як саме виглядатиме удар" Ізраїлю.

"Зрештою, це рішення Ізраїлю, і незалежно від того, чи вважають ізраїльтяни його пропорційним чи ні, і як його сприймають іранці, я маю на увазі, що це можуть бути дві різні речі. Ми збираємося зробити – і продовжимо робити – все, що зможемо… щоб знизити напруженість і, сподіваюся, змусити обидві сторони розпочати деескалацію. Тож подивимося, що станеться", - сказав він.

Коментарі Остіна пролунали наступного дня після того, як два повідомлення вказали на те, що система THAAD вже діє на території Ізраїлю.

Очікується, що для експлуатації системи буде задіяно близько 100 американських військовослужбовців. Система вважається додатковою до системи Patriot, але може захищати більшу територію та вражати цілі на відстані 150–200 кілометрів.

СШАІзраїльППО

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