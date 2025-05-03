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США треба скасувати візи депутатам, які не голосуватимуть за ратифікацію угоди – Зеленський

03 травня 2025, 16:53
США треба скасувати візи депутатам, які не голосуватимуть за ратифікацію угоди – Зеленський
Фото: meest-online.com
Президент сподівається, що парламент ратифікує документ.
Президент Володимир Зеленський сподівається, що угода із США про надра буде ратифікована в Верховній Раді, адже в ній були усунуті пункти, що суперечили Конституції, а її умови - вигідні і для України, і для США.
 
Про це він сказав на зустрічі із журналістами, передає "Суспільне".
 
"Сьогодні вони голосують не тільки заради майбутнього, а заради того, щоб сьогодні зберегти те, що нам потрібно... Є люди, налаштовані цього не робити. То, наприклад, я вважаю, що США треба просто скасувати їм візи. Вони приїжджають в США щомісяця. Розказують, як тут погано в Україні, як закінчити війну дуже швидко, які частини України важливі, які - не дуже важливі. Після того, як вони проходять коридорами конгресменів або сенаторів, вони кажуть, що вони зі США друзі, браття навіки, а потім вони повертаються в Україну і не голосують за те, що принципово для Америки. Результат буде на табло: хто проголосував, а хто - ні. Не можна грати у подвійну гру", - сказав Зеленський.
 
Парламент може розглянути ратифікацію угоди між Україною та США щодо корисних копалин вже наступного тижня, 8 травня.
війна в Україніросія окупантиСША

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