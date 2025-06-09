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ПОЛІТИКА

США тиснуть на Китай щодо експорту рідкісноземельних металів — Bloomberg

09 червня 2025, 11:59
США тиснуть на Китай щодо експорту рідкісноземельних металів — Bloomberg
Китай почав частково відновлювати експорт, однак не в повному обсязі, який був узгоджений минулого місяця в Женеві.

Американські переговорники прагнутимуть відновити постачання критично важливих мінералів під час нового раунду торговельних переговорів із китайськими колегами, що відбудеться у понеділок у Лондоні.

Про це заявив головний економічний радник американського президента Кевін Гассет, передає Bloomberg.

За його словами, Китай почав частково відновлювати експорт, однак не в повному обсязі, який був узгоджений минулого місяця в Женеві.

"Ми хочемо, щоб рідкісноземельні метали, магніти, які є критично важливими для мобільних телефонів та інших технологій, знову постачалися без затримок, як це було до початку квітня", – заявив Гассет.

Постачання рідкісноземельних мінералів стало одним із головних каменів спотикання у відносинах між Вашингтоном і Пекіном. Американські посадовці, зокрема торговий представник Джеймісон Грір, звинуватили Китай у навмисному уповільненні експорту та порушенні домовленостей, досягнутих у Женеві.

США прагнуть досягти остаточної торговельної угоди з Китаєм уже найближчими тижнями, адже це питання також впливає на паралельні перемовини з ЄС і зусилля Вашингтона зміцнити свої ланцюги постачання стратегічно важливих матеріалів.

"Я абсолютно впевнений, що ця угода ось-ось буде укладена", – додав Гассет.

СШАКитайрідкоземельні метали

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