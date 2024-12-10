Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США у тестовому режимі намагалися перехопити балістичну ракету середньої дальності

10 грудня 2024, 19:35
США у тестовому режимі намагалися перехопити балістичну ракету середньої дальності
Wikipedia
Успішне випробування підкреслює прагнення Пентагону посилити оборону Гуаму від нових ракетних загроз.

Агентство протиракетної оборони США вперше успішно перехопило балістичну ракету середньої дальності повітряного базування під час випробувань біля Гуаму.

Про це повідомляє Reuters.

Гуам – американська територія в західній частині Тихого океану – є стратегічним військовим форпостом, розташованим ближче до Китаю, ніж до Гавайських островів. Він відіграє вирішальну роль у підтримці американської присутності в регіоні і стримуванні потенційних супротивників.

Успішне випробування підкреслює прагнення Пентагону посилити оборону Гуаму від нових ракетних загроз.

Під час випробування система Aegis Guam, інтегрована з новим радаром AN/TPY-6 і вертикальною пусковою установкою, здійснила пуск ракети Standard Missile-3 Block IIA.

Директор Агентства протиракетної оборони США генерал-лейтенант Хіт Коллінз назвав це випробування "величезними колективними зусиллями", підкресливши його важливість для перевірки спільної архітектури відстеження і інтегрованих сил і засобів протиповітряної і протиракетної оборони Гуаму.

Успішне перехоплення є частиною ширшої ініціативи з розвитку системи оборони Гуаму, яка має на меті забезпечити посилену інтегровану систему протиповітряної і протиракетної оборони.

Агентство протиракетної оборони планує використати дані, зібрані під час цього експерименту, для подальшого вдосконалення і перевірки концепції і вимог до майбутньої системи ПРО.

СШАракета

Останні матеріали

Пропагандони путіна стверджують: Такер Карлсон – таємний канал зв'язку з Трампом. А у падінні Асада винен хтось інший – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна стверджують: Такер Карлсон – таємний канал зв'язку з Трампом. А у падінні Асада винен хтось інший – Джулія Девіс
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 14:29
Наступна топдипломатка Європейського Союзу готова бути недипломатичною. Чи вдасться Каї Каллас змусити почути її? – Politico
Політика
Наступна топдипломатка Європейського Союзу готова бути недипломатичною. Чи вдасться Каї Каллас змусити почути її? – Politico
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 12:40
росіяни провалили контрнаступ на Курщині. І не лише на Курщині… – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни провалили контрнаступ на Курщині. І не лише на Курщині… – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 грудня 2024, 08:38
Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Політика
Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 14:23
Асадівський режим впав… Але, звісно, це ще не кінець – Том Купер
Політика
Асадівський режим впав… Але, звісно, це ще не кінець – Том Купер
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 12:20
Як Дональд Трамп намагався зберегти обличчя путіну. І чому не варто вважати, що він підтримав Україну – Філліпс О'Брайен
Політика
Як Дональд Трамп намагався зберегти обличчя путіну. І чому не варто вважати, що він підтримав Україну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 08:07
Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Політика
Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 13:50
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Політика
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 11:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється