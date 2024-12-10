США у тестовому режимі намагалися перехопити балістичну ракету середньої дальності

Успішне випробування підкреслює прагнення Пентагону посилити оборону Гуаму від нових ракетних загроз.

Агентство протиракетної оборони США вперше успішно перехопило балістичну ракету середньої дальності повітряного базування під час випробувань біля Гуаму.

Про це повідомляє Reuters.

Гуам – американська територія в західній частині Тихого океану – є стратегічним військовим форпостом, розташованим ближче до Китаю, ніж до Гавайських островів. Він відіграє вирішальну роль у підтримці американської присутності в регіоні і стримуванні потенційних супротивників.

Успішне випробування підкреслює прагнення Пентагону посилити оборону Гуаму від нових ракетних загроз.

Під час випробування система Aegis Guam, інтегрована з новим радаром AN/TPY-6 і вертикальною пусковою установкою, здійснила пуск ракети Standard Missile-3 Block IIA.

Директор Агентства протиракетної оборони США генерал-лейтенант Хіт Коллінз назвав це випробування "величезними колективними зусиллями", підкресливши його важливість для перевірки спільної архітектури відстеження і інтегрованих сил і засобів протиповітряної і протиракетної оборони Гуаму.

Успішне перехоплення є частиною ширшої ініціативи з розвитку системи оборони Гуаму, яка має на меті забезпечити посилену інтегровану систему протиповітряної і протиракетної оборони.

Агентство протиракетної оборони планує використати дані, зібрані під час цього експерименту, для подальшого вдосконалення і перевірки концепції і вимог до майбутньої системи ПРО.