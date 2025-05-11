США ухвалили передачу Україні сотні ракет до Patriot

Ракети виготовляються у США, тому експортувати їх можна лише за згоди Вашингтону.

Білий дім погодив надання Україні 125 далекобійних артилерійських ракет і 100 ракет до ППО Patriot.

Їх передадуть зі складів Німеччини з дозволу Вашингтона, передає газета The New York Times.

Представник Конгресу США заявив, що цю зброю має передати Німеччина, а США лише "дає зелене світло".

Мова йде про 125 артилеійських ракет великої дальності (ймовірно, HIMARS або MARS II) та 100 ракет-перехоплювачів для системи ППО Patriot.

Ракети виготовляються у США, тому експортувати її можна лише за згоди Вашингтону.

ЗСУ не вистачає ракет далекого радіуса дії, артилерії і балістичних систем протиповітряної оборони, а більшість з них виробляється в США.

Про це заявив заступник голови комітету українського парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Також до літа, ймовірно, закінчиться допомога, схвалена за часів адміністрації Байдена.

Чернєв додав, що йому потрібно більше озброєння, але він говорить про це вже три роки,

– сказав Трамп після зустрічі із Зеленським минулого місяця в Римі.

Видання пише, що союзники в Європі разом надали близько половини від приблизно 130 мільярдів доларів військової підтримки, наданої Україні з моменту вторгнення Росії в 2022 році. Решту надіслали США.