Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США ухвалили продаж Японії ракет на $3,64 млрд

03 січня 2025, 13:23
США ухвалили продаж Японії ракет на $3,64 млрд
Фото: з вільного доступу
Продаж ракат сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки США.

Американський державний департамент ухвалив рішення про можливий продаж Японії партії ракет середньої дальності AIM-120D-3 і AIM-120C-8 та пов'язаного з ними обладнання на загальну суму 3,64 млрд доларів.

Про це повідомили в Агентстві зі співробітництва в галузі безпеки, яке входить до складу Міноборони США, передає Укрінформ.

Влада Японії звернулась із проханням придбати до 1200 вдосконалених ракет середньої дальності AIM-120 класу "повітря-повітря" та іншого обладнання, включно з силовими установками AMRAAM, боєголовками, навчально-тренувальними ракетами AIM-120 Captive Air Training Missile та інше.

У відомстві додали, що цей продаж буде сприяти досягненню зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки США шляхом посилення безпеки головного союзника, який є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Також угода покращить здатність Японії протистояти поточним і майбутнім загрозам, захищаючи свою батьківщину і американський персонал, який там дислокується.

 
СШАЯпоніяракети

Останні матеріали

Технології
"Трембіта": незабаром в дії. Навіщо Україні аналог ракети часів Другої світової війни – Девід Екс
Переклад iPress – 03 січня 2025, 16:20
Прояснити мислення. Шляхи до перемоги Трампа в Україні – Стівен Бланк
Політика
Прояснити мислення. Шляхи до перемоги Трампа в Україні – Стівен Бланк
Переклад iPress – 03 січня 2025, 12:38
Імперське мислення росії. Як припинити війну в Україні – Ендрю Міхта
Політика
Імперське мислення росії. Як припинити війну в Україні – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 02 січня 2025, 23:37
Агент хаосу. кремлівські інсайдери розкрили, як Трамп таємно допомагає путіну – Джулія Девіс
Політика
Агент хаосу. кремлівські інсайдери розкрили, як Трамп таємно допомагає путіну – Джулія Девіс
Переклад iPress – 02 січня 2025, 10:22
росіяни продовжують
Політика
росіяни продовжують "м'ясні штурми" на Курщині та Донеччині. Сирський продовжує "латати" оборону – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 січня 2025, 08:19
Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Політика
Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 11:37
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Політика
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 08:22
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Політика
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 16:20
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється