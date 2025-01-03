США ухвалили продаж Японії ракет на $3,64 млрд

Продаж ракат сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки США.

Американський державний департамент ухвалив рішення про можливий продаж Японії партії ракет середньої дальності AIM-120D-3 і AIM-120C-8 та пов'язаного з ними обладнання на загальну суму 3,64 млрд доларів.

Про це повідомили в Агентстві зі співробітництва в галузі безпеки, яке входить до складу Міноборони США, передає Укрінформ.

Влада Японії звернулась із проханням придбати до 1200 вдосконалених ракет середньої дальності AIM-120 класу "повітря-повітря" та іншого обладнання, включно з силовими установками AMRAAM, боєголовками, навчально-тренувальними ракетами AIM-120 Captive Air Training Missile та інше.

У відомстві додали, що цей продаж буде сприяти досягненню зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки США шляхом посилення безпеки головного союзника, який є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Також угода покращить здатність Японії протистояти поточним і майбутнім загрозам, захищаючи свою батьківщину і американський персонал, який там дислокується.