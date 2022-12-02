США уклали контракт майже на $431 млн на виготовлення HIMARS

Пентагон уклав контракт з компанією Lockheed Martin майже на $431 млн на виробництво РСЗВ HIMARS для потреб армії США та їхніх союзників.

Про це повідомляє сайт Пентагону

"Компанія Lockheed Martin Corp. з Гранд Прері, штат Техас отримала контракт на суму 430 930 711 доларів США на виробництво високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS – ред.) та надання допоміжних послуг для підтримки армії (США – ред.) та іноземних партнерів , яким здійснюється продаж військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що війна в Україні спонукає західні компанії збільшують виробництво зброї.