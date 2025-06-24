США під час атак уникали ядерних реакторів Ірану – Bloomberg
США навмисно уникнули ударів по ядерних реакторах в Ісфахані під час атак на важливі об’єкти іранської ядерної програми.
Попри те, що удари знищили низку споруд, дослідницькі реактори залишилися неушкодженими, інформує агенція Bloomberg.
Серед уцілілих є три мініатюрні реактори: китайського виробництва, що працюють на високозбагаченому урані. Один із них містить 900 грамів урану бомбового класу. Офіційні особи у Відні підтвердили, що удари США були ретельно сплановані, аби уникнути руйнування цих критично важливих об’єктів.
Удари по Ісфахану та підземним об’єктам у Натанзі й Фордо, здійснювалися бомбардувальниками B-2 з використанням надпотужних бомб GBU-57.
Проте навіть у випадку глибокого проникнення під землю, військові США утримались від дій, що могли б викликати радіоактивне забруднення.
Це означає, що є ознака стратегічного стримування, і що Захід намагається зруйнувати ядерний потенціал Ірану без перетину червоної лінії, якою є пряме ураження реакторів.
Раніше МАГАТЕ попередило, що влучання в діючий реактор, наприклад у Бушері, спричинило б "дуже високий викид радіоактивності".
У відповідь на американські атаки Іран здійснив невдалу атаку на американську базу в Катарі.
Також Тегеран попередив, що удари по його ядерній інфраструктурі підривають режим нерозповсюдження ядерної зброї, на якому тримається міжнародна стабільність.