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США під час атак уникали ядерних реакторів Ірану – Bloomberg

24 червня 2025, 11:24
США під час атак уникали ядерних реакторів Ірану – Bloomberg
Wikipedia
Знімки показують, що руйнування на об'єкті в Ісфахані не включають будівлі, в яких, ймовірно, знаходилися три дослідницькі реактори.

США навмисно уникнули ударів по ядерних реакторах в Ісфахані під час атак на важливі об’єкти іранської ядерної програми. 

Попри те, що удари знищили низку споруд, дослідницькі реактори залишилися неушкодженими, інформує агенція Bloomberg.

Серед уцілілих є три мініатюрні реактори: китайського виробництва, що працюють на високозбагаченому урані. Один із них містить 900 грамів урану бомбового класу. Офіційні особи у Відні підтвердили, що удари США були ретельно сплановані, аби уникнути руйнування цих критично важливих об’єктів.

Удари по Ісфахану та підземним об’єктам у Натанзі й Фордо, здійснювалися бомбардувальниками B-2 з використанням надпотужних бомб GBU-57. 

Проте навіть у випадку глибокого проникнення під землю, військові США утримались від дій, що могли б викликати радіоактивне забруднення.

Це означає, що є ознака стратегічного стримування, і що Захід намагається зруйнувати ядерний потенціал Ірану без перетину червоної лінії, якою є пряме ураження реакторів. 

Раніше МАГАТЕ попередило, що влучання в діючий реактор, наприклад у Бушері, спричинило б "дуже високий викид радіоактивності".

У відповідь на американські атаки Іран здійснив невдалу атаку на американську базу в Катарі. 

Також Тегеран попередив, що удари по його ядерній інфраструктурі підривають режим нерозповсюдження ядерної зброї, на якому тримається міжнародна стабільність.

 
СШАІранбомбардування

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