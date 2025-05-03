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США успішно випробували нову гіперзвукову ракету

03 травня 2025, 11:11
США успішно випробували нову гіперзвукову ракету
Фото: Xinhua
Відбувся перший запуск ракети із використанням методу холодного газу
Нова ракета запускається "холодним" методом і посилить протидію США потенційним стратегічним суперникам.
 
Про це повідомляє Міністерство оборони США.
 
Військові провели успішне випробування ракети Conventional Prompt Strike (CPS) з Космічної бази ВПС на мисі Канаверал (штат Флорида). Це був перший запуск у рамках програми CPS із використанням флотського методу холодного газу, що передбачений для майбутнього розміщення на морських платформах ВМС США.
 
Як пояснив директор Стратегічних системних програм ВМС США віце-адмірал Джонні Вулф-молодший, метод холодного газу дає змогу безпечно виштовхнути ракету з платформи на безпечну висоту над кораблем до моменту запалювання першого ступеня.
 
"Це технічне досягнення наближає нас до виконання нашої місії - забезпечення ВМС США безпечними та надійними гіперзвуковими можливостями", - зазначив він.
 
За словами міністра військово-морських сил Джона Фелана, "швидкість, дальність і живучість гіперзвукової зброї є ключовими компонентами інтегрованого стримування США". Він підкреслив, що після розгортання ракети Conventional Prompt Strike, вона забезпечить американським військовим "неперевершені бойові можливості".
 
Випробування стало наступним етапом реалізації програми льотних тестів спільного бойового заряду All Up Round (AUR), який ВМС США розробляють у партнерстві з Управлінням швидкого впровадження та критичних технологій Сухопутних військ. У 2024 році в межах програми було проведено ще два повноцінні випробування AUR, які планується поставити на озброєння і ВМС, і армії США.
 
Як повідомили у Пентагоні, програма CPS вела тривалу підготовку до першого розгортання ракети на борту есмінця USS Zumwalt. Зокрема, було реалізовано масштабну кампанію наземних тестів на випробувальному стенді повітряного запуску для верифікації методу запуску.
 
Отримані під час останнього льотного випробування дані будуть використані для подальшої розробки, виробництва AUR і першого застосування методу холодного газу на надводній платформі.
 
У відомстві наголошують, що стрімкий розвиток і демонстрація гіперзвукових ударних систем звичайного озброєння морського базування, посилює здатність США ефективно стримувати і, за необхідності, перемагати потенційних стратегічних суперників.

 

СШАвипробуванняракетавійна в Україні

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