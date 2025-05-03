США успішно випробували нову гіперзвукову ракету

Відбувся перший запуск ракети із використанням методу холодного газу

Нова ракета запускається "холодним" методом і посилить протидію США потенційним стратегічним суперникам.

Про це повідомляє Міністерство оборони США.

Військові провели успішне випробування ракети Conventional Prompt Strike (CPS) з Космічної бази ВПС на мисі Канаверал (штат Флорида). Це був перший запуск у рамках програми CPS із використанням флотського методу холодного газу, що передбачений для майбутнього розміщення на морських платформах ВМС США.

Як пояснив директор Стратегічних системних програм ВМС США віце-адмірал Джонні Вулф-молодший, метод холодного газу дає змогу безпечно виштовхнути ракету з платформи на безпечну висоту над кораблем до моменту запалювання першого ступеня.