США утричі збільшать виробництво найбільш дефіцитних снарядів

До вторгнення рф в Україну США виробляли 15 000 штук 155-міліметрових артилерійських снарядів на місяць.

США планують збільшити виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів втричі, до 100 тисяч на місяць.



Про це заявив заступник начальника штабу армії США генерал-лейтенант Джеймс Мінгус, повідомляє Defence Express.

"З урахуванням доповнення, яке, на щастя, було прийнято 23 квітня, до наступного літа ми досягнемо виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у 100 тисяч одиниць", - відзначив він.



За словами Мінгуса, наразі американська "оборонка" випускає 30 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Таким чином Сполучені Штати збільшать обсяг виробництва 155-мм боєприпасів до 1,2 мільйони на рік.

У США наголошують, що збільшення виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів критично важливе для України.