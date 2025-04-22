США в Лондоні запропонують офіційно визнати Крим частиною рф – WP

В обмін на визнання Криму російською територією москва має припинити військові дії в Україні.

Радник президента України Володимира Зеленського сказав, що пропозиції США містять "деякі ідеї, з якими Київ згоден, та інші, з якими він не згоден". Водночас один із західних чиновників підкреслив, що тиск на Україну "вражає уяву".

"Очікується, що французькі, британські та німецькі учасники переговорів, які взяли на себе активнішу роль у мирних переговорах, наполягатимуть у Лондоні на тому, щоб будь-яка угода містила гарантії безпеки і програми повоєнного відновлення, можливо, частково сплачені із заморожених російських активів", – ідеться в матеріалі.

Водночас як українські, так і європейські чиновники в приватному порядку визнають, що найближчим часом Україні навряд чи вдасться повернути під свій контроль усі утримувані ворогом території.

"Є побоювання, що Трамп намагається натиснути на українців і не проявляє достатньої жорсткості щодо росії. Кінцеве питання зараз полягає в тому, що отримає Україна в обмін на відмову від частини своєї території?" – підкреслив Муджтаба Рахман, керуючий директор Eurasia Group, консалтингової компанії з політичних ризиків.