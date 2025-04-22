Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США в Лондоні запропонують офіційно визнати Крим частиною рф – WP

22 квітня 2025, 21:33
США в Лондоні запропонують офіційно визнати Крим частиною рф – WP
Один із західних чиновників зазначив, що тиск на Україну "вражає уяву".
 23 квітня, у Лондоні відбудеться новий раунд переговорів щодо досягнення миру в Україні. Там США запропонують визнати незаконну анексію росією Криму та заморозити лінію фронту в рамках мирної угоди.
 
Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.
 
В обмін на визнання Криму російською територією москва має припинити військові дії в Україні.
 
Радник президента України Володимира Зеленського сказав, що пропозиції США містять "деякі ідеї, з якими Київ згоден, та інші, з якими він не згоден". Водночас один із західних чиновників підкреслив, що тиск на Україну "вражає уяву".
 
"Очікується, що французькі, британські та німецькі учасники переговорів, які взяли на себе активнішу роль у мирних переговорах, наполягатимуть у Лондоні на тому, щоб будь-яка угода містила гарантії безпеки і програми повоєнного відновлення, можливо, частково сплачені із заморожених російських активів", – ідеться в матеріалі.
 
Водночас як українські, так і європейські чиновники в приватному порядку визнають, що найближчим часом Україні навряд чи вдасться повернути під свій контроль усі утримувані ворогом території.
 
"Є побоювання, що Трамп намагається натиснути на українців і не проявляє достатньої жорсткості щодо росії. Кінцеве питання зараз полягає в тому, що отримає Україна в обмін на відмову від частини своєї території?" – підкреслив Муджтаба Рахман, керуючий директор Eurasia Group, консалтингової компанії з політичних ризиків.
 
Американські офіційні особи підкреслюють, що "обом сторонам конфлікту необхідно ліквідувати великі прогалини в переговорах". Інакше США погрожують "умити руки".
 
Україні буде важко проковтнути цю спірну пропозицію. Автори нагадали, що захоплення і подальша анексія росією Криму 2014 року проклали шлях до інших актів агресії проти України, зокрема до розпалювання війни в Донецькій і Луганській областях, а потім – і повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

 

Кримвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Два погляди на війну. Якщо переговори між Україною та росією зазнають невдачі… – Марк Гертлінг
Політика
Два погляди на війну. Якщо переговори між Україною та росією зазнають невдачі… – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2025, 16:27
Чи повернуть італійці собі папство? Хто є фаворитом на місце наступника Папи Франциска – Politico
Cуспільство
Чи повернуть італійці собі папство? Хто є фаворитом на місце наступника Папи Франциска – Politico
Переклад iPress – 22 квітня 2025, 12:38
Справи швидко закінчуються погано для росіян. Їхні атаки майже повсюдно зазнавали нищівної поразки – Дональд Гілл
Cуспільство
Справи швидко закінчуються погано для росіян. Їхні атаки майже повсюдно зазнавали нищівної поразки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 квітня 2025, 06:32
Наступна терористична атака. Що буде після неї – Тімоті Снайдер
Політика
Наступна терористична атака. Що буде після неї – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 16:22
Нафтова загроза. Воєнна економіка путіна не уникне торгового бліцу Трампа – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Нафтова загроза. Воєнна економіка путіна не уникне торгового бліцу Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 12:21
Пакт США-росія укладено. Трамп трансформує війну проти України – Філліпс О'Брайен
Політика
Пакт США-росія укладено. Трамп трансформує війну проти України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 08:31
росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Технології
росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 13:08
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 11:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється