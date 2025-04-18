Але план необхідно додатково обговорити з Києвом.

Пропозиції Білого дому щодо мирної угоди між москвою і Києвом, які були представлені в Парижі, передбачають послаблення санкцій проти кремля в разі тривалого припинення вогню.

Про це пише агенція Bloomberg.

Відповідно до запропонованих умов, війна заморожується, а окуповані українські території залишаться під контролем росії.

Бажання України приєднатися до НАТО також не обговорюватиметься.

Одне з анонімних джерел розповіло, що план не означатиме остаточного врегулювання, і що європейські союзники не визнають окуповані території російськими.

За його словами, план "необхідно додатково обговорити з Києвом".

Журналісти пишуть, що поки москва контролює велику територію України, зняття санкцій "може виявитися проблематичним для кількох союзників Києва", адже скасування обмежень Євросоюз потребує підтримки всіх держав-членів.