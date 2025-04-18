США у мирній пропозиції пропонують послабити санкції проти росії
Пропозиції Білого дому щодо мирної угоди між москвою і Києвом, які були представлені в Парижі, передбачають послаблення санкцій проти кремля в разі тривалого припинення вогню.
Про це пише агенція Bloomberg.
Відповідно до запропонованих умов, війна заморожується, а окуповані українські території залишаться під контролем росії.
Бажання України приєднатися до НАТО також не обговорюватиметься.
Одне з анонімних джерел розповіло, що план не означатиме остаточного врегулювання, і що європейські союзники не визнають окуповані території російськими.
За його словами, план "необхідно додатково обговорити з Києвом".
Журналісти пишуть, що поки москва контролює велику територію України, зняття санкцій "може виявитися проблематичним для кількох союзників Києва", адже скасування обмежень Євросоюз потребує підтримки всіх держав-членів.