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США у мирній пропозиції пропонують послабити санкції проти росії

18 квітня 2025, 18:53
США у мирній пропозиції пропонують послабити санкції проти росії
Фото: DW
Але план необхідно додатково обговорити з Києвом.

Пропозиції Білого дому щодо мирної угоди між москвою і Києвом, які були представлені в Парижі, передбачають послаблення санкцій проти кремля в разі тривалого припинення вогню. 

Про це пише агенція Bloomberg

Відповідно до запропонованих умов, війна заморожується, а окуповані українські території залишаться під контролем росії.

Бажання України приєднатися до НАТО також не обговорюватиметься. 

Одне з анонімних джерел розповіло,  що план не означатиме остаточного врегулювання, і що європейські союзники не визнають окуповані території російськими. 

За його словами, план "необхідно додатково обговорити з Києвом".

Журналісти пишуть, що поки москва контролює велику територію України, зняття санкцій "може виявитися проблематичним для кількох союзників Києва", адже скасування обмежень Євросоюз потребує підтримки всіх держав-членів.

 

СШАугода

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