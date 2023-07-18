США в новому пакеті допомоги передадуть ЗСУ ударні дрони – Reuters

Про новий пакет військової допомоги Вашингтон оголосить вже незабаром.

Сполучені Штати мають намір незабаром оголосити про надання Україні нового пакету військової допомоги на 1,3 мільярди доларів.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на власні джерела.

За словами двох неназваних американських чиновників, Вашингтон оголосить про нові зобов'язання щодо військової допомоги Києву найближчими днями.

Як зазначається, новий пакет допомоги передбачає закупівлю засобів ППО, систем протидії безпілотникам VAMPIRE, дронів-камікадзе компанії AVEVEX, дронів-камікадзе Switchblade та боєприпасів. Україна отримає значну кількість протибезпілотних систем виробництва австралійської DroneShield Ltd, а також радари, датчики та системи аналізу.

Допомога буде передана в рамках програми "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI), яка дозволяє адміністрації президента Джо Байдена купувати зброю у промисловості, а не вилучати її із запасів зброї армії США.