США в ОБСЄ застерегли росію від використання ядерної зброї

Під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні представники США застерегли рф від ядерних погроз.

Сполучені Штати нагадують росії, що жодне застосування ядерної зброї не може бути визнане "тактичним" ані за своєю природою, ані за наслідками, і що ядерна зброя взагалі не повинна використовуватися.

Про це заявив радник делегації США з питань контролю над озброєннями Деніел Вартко під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я також хотів би відреагувати на заяву, зроблену російською федерацією на цьому форумі минулого тижня, коли вона натякнула на потенційне застосування росією так званої "тактичної ядерної зброї" у відповідь на певні конвенційні атаки. Сполучені Штати знову заявляють, що застосування будь-якої ядерної зброї не може бути визначене або вважатися "тактичним" ні за характером, ні за наслідками" , – заявив Вартко.

Американський дипломат наголосив, що застосування росією будь-якої ядерної зброї "докорінно змінило б характер конфлікту".

Окремо у своєму виступі він розкритикував твердження російської делегації, що нібито підтримка України з боку країн-партнерів зумовлена "русофобією".

"Захист принципів, які ми всі взяли на себе в Гельсінському Заключному акті, і наших зобов'язань за Статутом ООН – це не русофобія. Не русофобія керує нашим закликом до дотримання міжнародного верховенства права і поваги до територіальної цілісності держав. Це – принципи, яких зобов'язалася дотримуватися кожна держава-учасниця ОБСЄ", – зазначив Вартко.