США в Радбезі ООН змінили риторику щодо росії

Сергій Кислиця прокоментував що відбувається

Протягом останніх двох засідань Ради безпеки Організації Обʼєднаних Націй відбулася зміна риторики американських дипломатів щодо росії. Заступник міністра закордонних справ і колишній постпред України при ООН Сергій Кислиця пояснив, що відбувається.

Про це пише агентство "Укрінформ".

Так, він зазначив що зараз США в ООН наполягають на негайному та безумовному припиненні вогню в Україні. І цю позицію чітко демонструють дві поспіль заяви Штатів у Радбезі ООН.

Український дипломат нагадав, що Київ уже давно висловив готовність піти на безумовного припинення вогню, проте таку можливість категорично відкинула російська делегація під час зустрічі в Стамбулі.