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США в Радбезі ООН змінили риторику щодо росії

01 червня 2025, 10:21
США в Радбезі ООН змінили риторику щодо росії
Фото: ukrinform.ua
Сергій Кислиця прокоментував що відбувається
Протягом останніх двох засідань Ради безпеки Організації Обʼєднаних Націй відбулася зміна риторики американських дипломатів щодо росії. Заступник міністра закордонних справ і колишній постпред України при ООН Сергій Кислиця пояснив, що відбувається. 
 
Про це пише агентство "Укрінформ".
 
Так, він зазначив що зараз США в ООН наполягають на негайному та безумовному припиненні вогню в Україні. І цю позицію чітко демонструють дві поспіль заяви Штатів у Радбезі ООН.
 
Український дипломат нагадав, що Київ уже давно висловив готовність піти на безумовного припинення вогню, проте таку можливість категорично відкинула російська делегація під час зустрічі в Стамбулі. 
 
"Важливо також, що Вашингтон через своїх представників у Нью-Йорку заявив: Україна не є перепоною для встановлення режиму безумовного припинення вогню", – акцентував Кислиця.
 
Перший заступник глави МЗС також додав, що виступи американських дипломатів у четвер та пʼятницю важливі і в контексті нової зустрічі між Україною та рф, яка, як очікується, пройде в Стамбулі 2 червня. Він наголосив, що будь-яка заява, що лунає в Радбезі ООН не є особистою думкою дипломатів. Вона відображає офіційну позицію держави, яку цей дипломат представляє. 

 

ООНвійна в УкраїніКислицяросія окупанти

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