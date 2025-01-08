США вдарили по складах удосконаленої зброї єменських хуситів
08 січня 2025, 16:57
Фото: UNSPLASH
Хусити використовували ці об'єкти я нападу на військові кораблі ВМС США та тоговельні судна.
Військові США завдали високоточних ударів по складах удосконаленої зброї хуситів у Ємені.
Про це повідомило Центральне командування США у мережі Х (Twitter).
"Сили Центрального командування США завдали численних високоточних ударів по двох підземних сховищах удосконаленої конвенційної зброї на підконтрольних підтримуваними Іраном хуситами територіях Ємену 8 січня", — ідеться у повідомленні.
У CENTCOM наголошують, що ці об’єкти використовувалися хуситами для нападу на військові кораблі ВМС США і торговельні судна в південній частині Червоного моря й Аденської затоки.
Обійшлося без поранень американського персоналу й пошкоджень обладнання.