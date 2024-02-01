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США вдарили по станції керування безпілотниками в Ємені – Bloomberg

01 лютого 2024, 13:33
США вдарили по станції керування безпілотниками в Ємені – Bloomberg
Фото: dumskaya.net
Перед цим американський есмінець USS Carney перехопив протикорабельну ракету хуситів і збив три дрони.

США завдали двох окремих ударів по об’єктах хуситів у Ємені та перехопили ракету, випущену угрупованням.

Про це пише Bloomberg.

Штати знищили хуситську ракету "земля-повітря", яка готувалася до запуску. Через п'ять годин американський есмінець USS Carney перехопив протикорабельну ракету бойовиків, випущену в бік Аденської затоки й збив три безпілотники в цьому районі.

Пізніше Сполучені Штати завдали удару по станції керування безпілотниками та 10 дронах-камікадзе у Ємені.

"Вони становили безпосередню загрозу для торговельних суден і кораблів ВМС США в регіоні", − прокоментували останній епізод у Центральному командуванні Збройних сил США (CENTCOM), яке відповідає за американські війська на Близькому Сході та в частині Азії.

 

СШАбезпілотникивійна в Україніросія окупанти

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