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ПОЛІТИКА

США вдарили санкціями по російському капіталу в Європі – Reuters

30 травня 2025, 14:35
США вдарили санкціями по російському капіталу в Європі – Reuters
Це стало каталізатором масових змін у трастовому секторі Ліхтенштейна.

Ліхтенштейн, крихітна європейська держава з населенням менш ніж 40 тисяч людей, опинилася в центрі міжнародної фінансової та політичної кризи. Причина — тисячі трастових фондів, що діють у країні, серед яких сотні пов’язані з російськими громадянами та олігархами, зокрема такими, які перебувають під санкціями США.

Про це повідомляє Reuters.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році Міністерство фінансів США наклало санкції на численні особи та організації, зокрема на низку трастів, зареєстрованих у Ліхтенштейні. Серед них — структури, пов’язані з мільярдером Володимиром Потаніним і впливовим союзником владіміра путіна Геннадієм Тимченком.

Це стало каталізатором масових змін у трастовому секторі країни. Сотні директорів фондів почали масово відмовлятися від своїх посад, побоюючись репутаційних і юридичних наслідків. Як наслідок — десятки трастів опинилися без управління, а їхні активи фактично заморожені. Це поставило під загрозу контроль над яхтами, нерухомістю та фінансовими активами, які належать підсанкційним особам.

За даними уряду Ліхтенштейну, відтік зачепив 475 трастів. У 350 з них наразі ведеться пошук нових керуючих, ще 40 перебувають у стадії ліквідації, а спроби ліквідувати ще 85 – наразі безуспішні. Хоча офіційно не всі ці трасти безпосередньо пов’язані з росією, масштаби ситуації викликали серйозне занепокоєння серед урядовців і партнерів по ЄС.

Криза зачепила і банківський сектор. Місцеві банки вразливі до фінансового тиску з боку США, які можуть обмежити доступ до доларової системи, що створює загрозу великого економічного потрясіння для країни. За словами одного з урядовців, нинішня ситуація — найсерйозніша криза з 2008 року, коли витік інформації з банку LGT Bank (який належить князівській родині) викрив масове ухилення від податків.

Цей випадок демонструє глибину й непрозорість зв’язків російських грошей із європейською фінансовою системою, які продовжують існувати навіть через три роки після вторгнення в Україну. Попри неодноразові заяви Дональда Трампа про можливе пом'якшення санкцій проти москви, Вашингтон продовжує тиснути на союзників, зокрема на Ліхтенштейн, вимагаючи жорсткішого дотримання санкційного режиму.

Уряд Ліхтенштейну вивчає можливість централізованого управління "занедбаними" трастами, які опинилися без нагляду, а також посилення регуляції цієї сфери. За словами представника влади, країна також підтримує активний діалог з міжнародними партнерами й запевняє, що жодні активи не буде передано підсанкційним особам.

Трастовий бізнес — ключовий елемент економіки Ліхтенштейну. Оцінки вказують, що в його межах управляються активи на суму до 930 мільярдів доларів США. За даними джерел, у країні колись функціонувало до 80 тисяч трастів, а нині — близько 20 тисяч, що все одно означає приблизно один траст на двох мешканців.

Таким чином, тиск США загрожує підвалинам економічної моделі Ліхтенштейну, який десятиліттями приваблював іноземний капітал завдяки своїм сприятливим податковим умовам та фінансовій конфіденційності.

СШАвійнасанкціїЛіхтенштейн

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