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США ведуть переговори про "оновлення" Палестинської влади – WP

26 грудня 2023, 14:15
США ведуть переговори про
Польща США
США намагаються взяти під контроль палестинську владу, заохочуючи формування нового уряду та розпочавши навчання для його сил безпеки.

Палестинські та американські офіційні особи намагаються вести переговори щодо змін та нових облич на ключових посадах, щоб покращити ставлення до влади серед палестинців, маючи на увазі розширення ролі в секторі Газа після війни.

Про це пише The Washing Post.

За словами анонімного офіційного представника Білого дому, адміністрація Байдена спілкувалась із палестинцями та членами міжнародної спільноти про "новий уряд і трохи свіжої крові, яка приєднається до палестинської влади разом із Аббасом"

Також один із західних дипломатів анонімно сказав, що зміни в керівництві мають супроводжуватися чіткою дорожньою картою вирішення конфлікту за принципом двох держав.

"Раніше це не має сенсу", – зауважив він. 

"На Західному березі річки Йордан крихке, і ми граємося з вогнем", –- сказав дипломат і додав, що, "тиснучи на Аббаса, який надзвичайно слабкий, втомлений і старий, ми ризикуємо, що все завалиться".

Палестинські офіційні особи скептично ставляться до здатності Сполучених Штатів досягти домовленостей, поки нинішній ультраправий уряд Ізраїлю перебуває при владі. Вони заявили, що хочуть, щоб будь-які подібні зусилля були пов’язані з чітким "політичним горизонтом" палестинської державності. 

"Американці говорять про наступний день", – сказав віце-прем'єр-міністр Палестинської влади Набіль Абу Рудейне. "Але навіть якби ми домовилися, як це реалізувати? Політика Ізраїлю спрямована на послаблення влади, а не на її посилення". Він додав, що не можна призначати будь-якого лідера.Таку ж думку висловлює Саїф Акель, лідер молоді ФАТХ. Він заявив, що "розчарована молодь повертається до відкинутого владою збройного опору". Проте, за його словами, будь-який лідер, нав'язаний ззовні, є неприйнятним.

Також, як пише видання, проблемою є зрив у спробах США розблокувати 140 мільйонів доларів податкових відрахувань, призначених для Гази. Кошти заблокував Ізраїль після атаки Хамас на ізраїльські громади 7 жовтня.

За словами члена центрального комітету Руху за звільнення Палестини (ФАТХ) Сабрі Сайдама, відправною точкою для переговорів має бути припинення вогню.

Сполучені Штати в координації зі своїми союзниками сподіваються якнайшвидше навчити сили Палестинської влади виконувати обов’язки з безпеки в Газі. Але домовленостей досягнути поки що не вдалося.

СШАПалестинавійна в Україніросія окупанти

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