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США повернули Україні скіфські мечі та половецьку шаблю, які вкрали росіяни

13 березня 2023, 08:32
США повернули Україні скіфські мечі та половецьку шаблю, які вкрали росіяни

Окупанти вивезли їх з тимчасово окупованих територій і намагалися ввезти до США. 

Серед повернутого наконечник сокири бронзової доби, скіфські мечі та половецьку шаблю. 

Повідомляє Митниця та прикордонна служба США.

Днями в Посольстві України в США відбулася офіційна церемонія передачі предметів української історичної спадщини українській стороні.

"2 вересня 2022 року співробітники Митно-прикордонної служби США у міжнародному поштовому відділенні Міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді вилучили кам'яну сокиру та три металеві мечі", – йдеться на сайті митників.

Мечі прибули з росії, а кам'яне топорище – з України. Предмети ідентифікували як українські культурні цінності.

"Митно-прикордонна служба США надзвичайно пишається тим, що відіграла важливу роль у вилученні цих артефактів, які були вкрадені у народу України", – йдеться в матеріалі.

Під час події посол Оксана Маркарова нагадала, що російські окупанти цілеспрямовано викрадають та вивозять з України історичні та культурні артефакти, намагаючись позбавити Україну ідентичності.

СШАокупантискіфський мечполовецька шабля

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