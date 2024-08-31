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США відхилили пропозицію відправити в Україну підрядників для обслуговування F-16 – WSJ

31 серпня 2024, 12:56
США відхилили пропозицію відправити в Україну підрядників для обслуговування F-16 – WSJ
Білий дім не виключив відправку техніків в Україну в майбутньому, але "найближчим часом вони туди не приїдуть".
Адміністрація президента США Джо Байдена відхилила пропозицію направити американських підрядників в Україну для обслуговування західної військової техніки, зокрема реактивних винищувачів F-16, через занепокоєння щодо безпеки.
 
Про це пише Wall Street Journal з посиланням на американських офіційних осіб.
 
Видання зазначає, що дебати щодо відправлення американських цивільних осіб до Києва тривають з перших днів війни. Перші шість із обіцяних 80 літаків F-16 прибули в Україну наприкінці липня.
 
Рада національної безпеки розглянула пропозицію про направлення цивільних підрядників в Україну для обслуговування винищувачів F-16 та іншої військової зброї, але розвідувальна спільнота та інші визнали це наразі занадто ризикованим”, ‒ підкреслює WSJ.
 
Розвідники побоюються, що росія “націлиться на американських підрядників в Україні”.
 
Посадовці США сподіваються, що європейські країни візьмуть на себе більшу (і, можливо, всю) відповідальність за обслуговування винищувачів.
 
Білий дім не виключив відправку американських підрядників в Україну в майбутньому, але “найближчим часом вони туди не приїдуть”.

 

СШАвійськова допомогавійна в Україніросія окупанти

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