США відхилили пропозицію відправити в Україну підрядників для обслуговування F-16 – WSJ

Адміністрація президента США Джо Байдена відхилила пропозицію направити американських підрядників в Україну для обслуговування західної військової техніки, зокрема реактивних винищувачів F-16, через занепокоєння щодо безпеки.

Видання зазначає, що дебати щодо відправлення американських цивільних осіб до Києва тривають з перших днів війни. Перші шість із обіцяних 80 літаків F-16 прибули в Україну наприкінці липня.

“Рада національної безпеки розглянула пропозицію про направлення цивільних підрядників в Україну для обслуговування винищувачів F-16 та іншої військової зброї, але розвідувальна спільнота та інші визнали це наразі занадто ризикованим”, ‒ підкреслює WSJ.

Розвідники побоюються, що росія “націлиться на американських підрядників в Україні”.

Посадовці США сподіваються, що європейські країни візьмуть на себе більшу (і, можливо, всю) відповідальність за обслуговування винищувачів.

Білий дім не виключив відправку американських підрядників в Україну в майбутньому, але “найближчим часом вони туди не приїдуть”.