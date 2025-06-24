Натомість Вашингтон зосередився на внутрішній політиці.

Міністр закордонних справ КНР Ван Ї сказав, що чинна адміністрація Білого дому надмірно зосередилися на внутрішній політиці і відійшли від своїх міжнародних зобов’язань як провідної держави світу.

Про це він заявив на зустрічі з екс прем’єр-міністром Великої Британії Тоні Блером у Пекіні.

"Сьогодні світ вступив у період значних змін, небачених за століття, але деякі великі країни зрадили свої міжнародні обов’язки та поставили власні інтереси вище за загальні інтереси світової спільноти", - заявив китайський мінсітр.

Ван додав, що провідні світові держави - постійні члени Ради Безпеки ООН повинні виконувати свої міжнародні зобов’язання, нести відповідальність за світові справи та докладати зусиль для глобального миру і розвитку.

Крім того, екс міністр Бпитанії сказав, що за нинішніх умов численних викликів міжнародне співтовариство потребує посиленої координації та спільних дій, а не роз’єднання.

"Ізоляція Китаю приречена на провал. Світ має краще зрозуміти Китай і співпрацювати з Китаєм", - додав Блер.

За словами колишнього глави британського уряду, Лондон і Пекін повинні зміцнювати діалог та обміни на всіх рівнях влади та в усіх секторах суспільства і розвивати широку взаємовигідну співпрацю.

У китайському відомстві зазначили, що під час зустрічі Ван Ї і Блер також обмінялися думками з таких питань, як ірансько-ізраїльський конфлікт та "українська криза", як у Китаї називають російську агресивну війну проти України.

Нагадаємо, Тоні Блер, представник Лейбористської партії, очолював уряд Великої Британії впродовж десяти років із 1997-го по 2007-й, вважається одним із найуспішніших прем’єр-міністрів Об’єднаного Королівства і залишається впливовим британським політиком.