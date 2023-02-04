США відклали візит Блінкена до Китаю через шпигунську повітряну кулю - Bloomberg
Про це написав Bloomberg
Блінкен мав намір провести зустрічі в Пекіні на початку тижня. Це мав бути перший візит високопоставленого дипломата США за п’ять років.
Проте повітряна куля, яку вчора помітили в Пентагоні і вирішили не збивати, змусила чиновників відкласти зустріч.
Під час телефонної розмови з державним радником Китаю Ван І Блінкен чітко дав зрозуміти, що "присутність цієї повітряної кулі в повітряному просторі США є явним порушенням суверенітету США та міжнародного права", — додав американський дипломат.
"Рішення Китаю здійснити політ повітряної кулі спостереження над континентальною частиною США є одночасно неприйнятним і безвідповідальним — ось про що йдеться", — заявив Блінкен. "Це створило умови, які підірвали саму мету поїздки".