Державний секретар Ентоні Блінкен відклав свою майбутню поїздку до Пекіна після того, як США виявили китайську кулю аеростат-розвідника, яка летіла на великій висоті над ядерними об'єктами в Монтані.

Про це написав Bloomberg

Блінкен мав намір провести зустрічі в Пекіні на початку тижня. Це мав бути перший візит високопоставленого дипломата США за п’ять років.

Проте повітряна куля, яку вчора помітили в Пентагоні і вирішили не збивати, змусила чиновників відкласти зустріч.

Під час телефонної розмови з державним радником Китаю Ван І Блінкен чітко дав зрозуміти, що "присутність цієї повітряної кулі в повітряному просторі США є явним порушенням суверенітету США та міжнародного права", — додав американський дипломат.

"Рішення Китаю здійснити політ повітряної кулі спостереження над континентальною частиною США є одночасно неприйнятним і безвідповідальним — ось про що йдеться", — заявив Блінкен. "Це створило умови, які підірвали саму мету поїздки".