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США відкликали 8 ліцензій для китайської Huawei

02 липня 2024, 19:05
США відкликали 8 ліцензій для китайської Huawei
Фото: з відкритих джерел
Дозволи надавали право американським компаніям продавати товари китайському гіганту телекомунікаційного обладнання Huawei.

Міністерство торгівлі США заявило, що відкликало ряд ліцензій.

Про це повідомляє Reuters.

Стало відомо, що адміністрація Байдена відкликала вісім ліцензій 2024 року, які дозволяли компаніям постачати товари китайському Huawei.

Серед відкликаних ліцензій були ліцензії для виробників високотехнологічного обладнання Qualcomm та Intel.

Забаорони були введені через те, що Huawei почала відновлюватися, попри зусилля США завдати їй шкоди з міркувань національної безпеки. 

Проте Huawei усі звинувачення заперечує.

Також через тиск зі сторони республіканських прихильників жорсткої китайської політики в Конгресі, які хочуть знищити компанію, що шокувала галузь у серпні минулого року новим телефоном, оснащеним сучасним чіпом, виробленим китайським виробником мікросхем SMIC, всупереч експортним обмеженням США щодо обох компаній.

За перші шість тижнів 2024 року продажі смартфонів Huawei зросли на 64%. Бізнес з виробництва компонентів для розумних автомобілів також сприяв відродженню Huawei.

Компанія Huawei потрапила до списку торговельних обмежень США ще в 2019 році, а це означає, що постачальники компанії повинні шукати спеціальну ліцензію, перш ніж здійснювати поставки.

Але постачальники Huawei отримали ліцензії на мільярди доларів на продаж товарів і технологій через політику, запроваджену адміністрацією Трампа, яка дозволила фірмі постачати набагато більший спектр товарів.

Відкликані ліцензії для Huawei включають тренажери, офісні меблі, низькотехнологічні компоненти для споживчих товарів масового ринку, такі як сенсорні панелі та сенсорні екрани для планшетів.

 
 
СШАліцензіїHuawei

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