США відкривають посольство в Тонга задля протистояння Китаю

Сполучені Штати планують відкрити нове дипломатичне представництво в Королівстві Тонга наприкінці травня.

Це стане частиною зусиль щодо розширення дипломатичної присутності США в Тихоокеанському регіоні для протистояння Китаю.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Таке повідомлення зробив помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніел Крітенбрінк.

Крім того, він заявив, що Сполучені Штати продовжують взаємодіяти з Вануату та Кірібаті щодо відкриття посольств у цих країнах.

Зазначається, що цьогоріч США знову відкрили посольство на Соломонових островах, більше 30 років там не було диппредставництва. Проте Соломонові Острови, незважаючи на дипломатичний тиск, оголосили у березні про укладання багатомільйонного контракту з китайською державною компанією на модернізацію міжнародного порту в Хоніарі.

США та їхні регіональні союзники Австралія і Нова Зеландія стурбовані тим, що Китай має намір побудувати військово-морську базу в регіоні з того часу, як торік Соломонові Острови уклали договір у сфері безпеки з Пекіном.