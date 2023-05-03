США відкривають посольство в Тонга задля протистояння Китаю
Це стане частиною зусиль щодо розширення дипломатичної присутності США в Тихоокеанському регіоні для протистояння Китаю.
Про це повідомляє "Голос Америки".
Таке повідомлення зробив помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніел Крітенбрінк.
Крім того, він заявив, що Сполучені Штати продовжують взаємодіяти з Вануату та Кірібаті щодо відкриття посольств у цих країнах.
Зазначається, що цьогоріч США знову відкрили посольство на Соломонових островах, більше 30 років там не було диппредставництва. Проте Соломонові Острови, незважаючи на дипломатичний тиск, оголосили у березні про укладання багатомільйонного контракту з китайською державною компанією на модернізацію міжнародного порту в Хоніарі.
США та їхні регіональні союзники Австралія і Нова Зеландія стурбовані тим, що Китай має намір побудувати військово-морську базу в регіоні з того часу, як торік Соломонові Острови уклали договір у сфері безпеки з Пекіном.