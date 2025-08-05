США відкривають справу щодо можливих порушень з боку уряду Обами

Це рішення стало черговим кроком адміністрації Трампа у спробі притягнути до відповідальності колишніх високопосадовців, включаючи й самого Обаму, за нібито змову проти чинного президента.

Вашингтон — 4 серпня. Адміністрація президента США Дональда Трампа активізує зусилля з розслідування можливих порушень, допущених чиновниками адміністрації Барака Обами під час розслідування втручання росії у президентські вибори 2016 року.

Про це повідомляє The Hill.

Генеральний прокурор США Пем Бонді підписала директиву про початок слухань за участю великого журі, яке має оцінити, чи були сфальсифіковані розвіддані щодо російського втручання. Це рішення стало черговим кроком адміністрації Трампа у спробі притягнути до відповідальності колишніх високопосадовців, включаючи й самого Обаму, за нібито змову проти чинного президента.

Глава Національної розвідки США Тулсі Габбард протягом останніх тижнів розсекретила низку документів, які, за її твердженням, свідчать про "зрадницьку змову" всередині адміністрації Обами. Габбард заявила, що ці документи доводять, нібито частина урядовців свідомо маніпулювала розвідувальною інформацією з метою дискредитації Трампа та поставити під сумнів легітимність його перемоги.

У Білому домі назвали розслідування спробою «відкрити правду для американського народу» про те, як "колишні урядовці саботували роботу обраної адміністрації".

Утім, попри публікацію нових матеріалів, вони не містять доказів правопорушень з боку розвідувального співтовариства. У січні 2017 року американські спецслужби оприлюднили оцінку, згідно з якою росія намагалася вплинути на вибори шляхом дезінформації в соцмережах і кібератак. При цьому вони дійшли висновку, що жодних доказів безпосереднього впливу на результати голосування не було.

Габбард та інші союзники Трампа відкидають ці висновки, заявляючи, що дані було перекручено з політичною метою. Глава Нацрозвідки вже передала документи до Мін'юсту та ФБР для подальшої перевірки. Водночас вона не уточнила, які саме злочини можуть бути інкриміновані Бараку Обамі.

Призначення Тулсі Габбард на посаду директора Національної розвідки викликало жваву дискусію — зокрема через її відсутність досвіду у сфері розвідки та критику за проросійські висловлювання, зокрема щодо підтримки кремля у війні проти України.

У відповідь офіс Барака Обами зробив публічну заяву, назвавши дії адміністрації Трампа «відволіканням уваги» на тлі нового політичного скандалу навколо зв’язків Трампа з засудженим фінансистом Джеффрі Епштейном.

Колишній директор Нацрозвідки Джеймс Клеппер, який також фігурує у справі, розкритикував звинувачення, назвавши їх «необґрунтованими та політично мотивованими».

Розслідування триває, і його результати можуть мати серйозні наслідки для майбутньої політичної боротьби у США.