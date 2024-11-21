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США відкидають ордери МКС на арешт Нетаньягу та Галанта – Guardian

21 листопада 2024, 20:53
США відкидають ордери МКС на арешт Нетаньягу та Галанта – Guardian
Фото: DW
У Білому домі заявили, що МКС не має юрисдикції в цій справі.
Білий дім заявив, що США "принципово відкидають" рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.
 
Про це пише The Guardian із посиланням на заяву Білого дому.
 
У заяві представника Ради національної безпеки США ідеться, що США як і раніше "глибоко стурбовані поспіхом прокурора вимагати ордерів на арешт і тривожними помилками процесу, які призвели до цього рішення". 
 
У Білому домі заявили, що МКС не має юрисдикції в цій справі.
 
США, які не є членом МКС, раніше вітали ордери Міжнародного кримінального суду щодо військових злочинів проти Володимира Путіна та інших російських посадовців за звірства, скоєні в Україні. 
білий дімвійна в Україніросія окупанти

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