США відкидають ордери МКС на арешт Нетаньягу та Галанта – Guardian

У Білому домі заявили, що МКС не має юрисдикції в цій справі.

Білий дім заявив, що США "принципово відкидають" рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.

Про це пише The Guardian із посиланням на заяву Білого дому.

У заяві представника Ради національної безпеки США ідеться, що США як і раніше "глибоко стурбовані поспіхом прокурора вимагати ордерів на арешт і тривожними помилками процесу, які призвели до цього рішення".

У Білому домі заявили, що МКС не має юрисдикції в цій справі.

США, які не є членом МКС, раніше вітали ордери Міжнародного кримінального суду щодо військових злочинів проти Володимира Путіна та інших російських посадовців за звірства, скоєні в Україні.