США відмовились знімати обмеження для України на удари по росії – ЗМІ

Президент США Джо Байден залишив в силі обмеження для України на удари вглиб росії, водночас Британія веде делікатні переговори з Білим домом.

"Президент Джо Байден у неділю у Вашингтоні, відповідаючи на питання репортера, чи вирішив він дозволити Україні використовувати далекобійну зброю, сказав - ні", - пише видання.

Президент України Володимир Зеленський знову закликав Джо Байдена дозволити Україні завдавати удари далекобійною зброєю по глибині росії. Під час Генасамблеї ООН, що розпочинається 24 вересня, він обговорить це питання з партнерами та представить "пакет перемоги". 24 вересня виступить Байден, а 25 вересня – Зеленський, який планує ознайомити західних партнерів, включно з Трампом і Гарріс, з "планом перемоги".