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США відмовились знімати обмеження для України на удари по росії – ЗМІ

23 вересня 2024, 15:55
США відмовились знімати обмеження для України на удари по росії – ЗМІ
Польща США
Американський лідер не змінив свого бачення ситуації.
Президент США Джо Байден залишив в силі обмеження для України на удари вглиб росії, водночас Британія веде делікатні переговори з Білим домом.
 
Про це пише Голос Америки.
 
"Президент Джо Байден у неділю у Вашингтоні, відповідаючи на питання репортера, чи вирішив він дозволити Україні використовувати далекобійну зброю, сказав - ні", - пише видання.
 
Президент України Володимир Зеленський знову закликав Джо Байдена дозволити Україні завдавати удари далекобійною зброєю по глибині росії. Під час Генасамблеї ООН, що розпочинається 24 вересня, він обговорить це питання з партнерами та представить "пакет перемоги". 24 вересня виступить Байден, а 25 вересня – Зеленський, який планує ознайомити західних партнерів, включно з Трампом і Гарріс, з "планом перемоги".

 

СШАбілий дімвійна в Україніросія окупанти

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