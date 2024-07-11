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ПОЛІТИКА

США відновлять постачання авіабомб до Ізраїлю – Reuters

11 липня 2024, 10:43
США відновлять постачання авіабомб до Ізраїлю – Reuters
Фото: facebook.com idfonline
США повідомили Ізраїль про те, що вони відправляють 500-фунтові авіабомби, але утримують більші, сказала людина, знайома з цим питанням.

Адміністрація президента США Джо Байдена відновить постачання 500-фунтових авіабомб до Ізраїлю, однак і далі утримуватиметься від постачань 2000-фунтових бомб через побоювання щодо їхнього використання в густонаселеній Газі. 

Про це повідомляє Reuters.

"Ми ясно дали зрозуміти, що нас турбує кінцеве використання 2000-фунтових бомб, особливо для ізраїльської кампанії в Рафасі, про завершення якої вони оголосили", - сказав американський чиновник, виступаючи на умовах анонімності.

Одна 2000-фунтова авіабомба може пробити товстий бетон і метал, створюючи великий радіус вибуху.

За словами американського чиновника, 500-фунтові бомби відправили в одній партії з більшими, які поставили на паузу і тому затримали.

"Нашою головною турботою було і залишається потенційне використання 2000-фунтових бомб у Рафасі та інших місцях у Газі... Оскільки наша стурбованість не стосувалася 500-фунтових бомб, вони просуваються вперед у рамках звичайного процесу", - додав чиновник.

США повідомили Ізраїль про те, що вони відправляють 500-фунтові авіабомби, але утримують більші, сказала людина, знайома з цим питанням.

На початку травня президент США Джо Байден вирішив призупинити постачання Ізраїлю партії озброєння, які включали авіабомби. Після цього у Сполучених Штатах підтвердили, що передача партії зброї, що включала 1800 2000-фунтових і 1700 500-фунтових авіабомб, припинена через занепокоєння щодо можливої операції Ізраїлю в місті Рафах на півдні Гази, де переховується понад мільйон палестинців.

СШАІзраїль

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