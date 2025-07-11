США відновили постачання зброї Україні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що триває робота з партнерами над посиленням обороноздатності держави.

"Говорив із військовими. Доповідали щодо фронту, щодо наших операцій. Вдячний усім нашим воїнам за стійкість", - зазначив він.

За словами Зеленського, нині ведеться активна робота над новими постачаннями зброї, її збільшеним виробництвом в Україні, а також над кращим забезпеченням української армії. Він повідомив, що вже є позитивні домовленості з партнерами, і очікуються нові.

"Ми будемо працювати для цього наступними тижнями. Важливо реалізувати кожну домовленість якнайшвидше, щоб відчувалося реально, що є більше сил, більше засобів, більше захисту неба, більше систем ППО. Це ключовий пріоритет", - наголосив президент.

Також Зеленський повідомив про політичні сигнали найвищого рівня від Сполучених Штатів Америки та європейських партнерів.

"Ми маємо політичні сигнали найвищого рівня - хороші сигнали, зокрема від Сполучених Штатів Америки, від наших європейських друзів. За всіма доповідями - постачання відновлено", - сказав Зеленський.

Він також анонсував подальшу координацію з американською стороною: "Продовжимо працювати на наступному тижні з американською стороною на військовому рівні, зокрема наші військові – з генералом Келлогом".

Президент додав, що готуються нові оборонні пакети від країн ЄС. Крім того, найближчим часом очікуються "сильні кроки" щодо нових санкцій проти росії.

"Тиск повинен спрацювати", - підкреслив Зеленський.