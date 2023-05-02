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США відомо, що Україна готує наступ у наступні тижні

02 травня 2023, 20:44
США відомо, що Україна готує наступ у наступні тижні
Фото: Укрінформ
Найімовірніше, перші операції відбудуться вже у травні.

Сили оборони готуються звільняти тимчасово окуповані росією українські території. США відомо, що Київ готує наступ у наступні тижні.

Про це повідомив держсекретар  США Ентоні Блінкен, передає "Голос Америки".

Блінкен заявив, що плани росії вже зазнали поразки, позаяк початкові наміри кремля стерти Україну з мапи, підкорити та знищити її як незалежну державу не справдилися.

"Це провалилось і не матиме успіху. Нам відомо, що українці планують контрнаступ у наступні тижні. Подивимось, що буде. Зрештою, їхній успіх на полі бою – найкращий і, можливо, найшвидший шлях до перемовин, які принесуть справедливий та стійкий мир", – заявив держсекретар.

Також він прокоментував можливу роль Китаю у досягненні миру. Лідер КНР Сі Цзіньпін нещодавно провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським.

Головний американський дипломат заявив, що США відкриті до відповідальних зусиль з просування миру від будь-якої країни. Проте будь-яка мирна угода має базуватись на захисті територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України.

 

СШАконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

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