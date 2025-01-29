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ПОЛІТИКА

США відправляють десятки ракет Patriot з Ізраїлю в Україну

29 січня 2025, 08:04
США відправляють десятки ракет Patriot з Ізраїлю в Україну
Фото: timesofisrael.com
За даними видання це найбільша поставка зброї з Ізраїлю в Україну з моменту російського вторгнення.

Цього тижня військові Сполучених Штатів Америки перевезли близько 90 ракет до системи протиповітряної оборони Patriot зі складу в Ізраїлю до Польщі. Після цього ракети мають доставити в Україну.

Про це пише видання Axios з посиланням три джерела, обізнані з операцією.

За даними видання це найбільша поставка зброї з Ізраїлю в Україну з моменту російського вторгнення.

Журналісти нагадали, що у квітні минулого року ізраїльські ВПС офіційно вивели з експлуатації систему протиповітряної оборони Patriot. США їх вперше передали Ізраїлю 30 років тому під час першої війни в Перській затоці. Після цього українські чиновники звернулися з ідеєю, яка полягала в тому, що Ізраїль віддасть ці ракети назад до США, щоб ті їх відремонтували і відправили в Україну.

"Протягом кількох місяців Ізраїль зволікав, побоюючись, що росія може вжити заходів у відповідь, можливо, постачаючи сучасну зброю Ірану", – пишуть журналісти.

Український чиновник розповів Axios, що прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу тижнями відмовлявся відповідати на його дзвінки з цього приводу, але наприкінці вересня Нетаньягу нарешті схвалив цю ідею.

"У той час Нетаньягу хотів поговорити з президентом України Володимиром Зеленським, щоб отримати його згоду на щорічне паломництво ультраортодоксальних ізраїльтян до міста Умань в Україні, де похований відомий рабин", – зазначило видання.

За словами українського чиновника, Зеленський не відповідав на його дзвінок, поки Нетаньягу не схвалив угоду.

Водночас прессекретар Нетаньягу повідомив журналістам, що прем'єр-міністр не заперечує проти виведення з експлуатації системи Patriot і повернення до США, а заперечує будь-який зв'язок між цим і паломництвом.

Як поінформував журналістів високопоставлений ізраїльський чиновник, Ізраїль заздалегідь поінформував росію з формулюванням, що він “лише повертає систему Patriot до США”, а не постачає зброю в Україну.

В офісі прем'єр-міністра Ізраїлю підтвердили, що система Patriot була повернута до США, але додали, що “нам не відомо, чи була вона доставлена в Україну”.

СШАІзраїльвійнадопомога УкраїніPatriot

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