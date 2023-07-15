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США відправляють свої винищувачі у Перську затоку – AP

15 липня 2023, 19:30
США відправляють свої винищувачі у Перську затоку – AP
джерело wikipedia
Цей крок був зроблений після того, як минулого тижня Іран спробував захопити два нафтові танкери поблизу протоки, відкривши вогонь по одному з них.

США посилюють використання винищувачів в районі стратегічної Ормузької протоки для захисту кораблів від захоплення Іраном, заявив високопоставлений представник оборонного відомства, додавши, що Штати все більше стурбовані розширенням зв'язків між Іраном, росією і Сирією на Близькому Сході.

Про це повідомляє AP.

Чиновник сказав, що США відправлять винищувачі F-16 в регіон Перської затоки в ці вихідні на додаток до штурмовиків А-10, які патрулюють там вже більше тижня. 

Представник оборонного відомства, який на умовах анонімності розповів про деталі військових операцій в регіоні, сказав, що F-16 забезпечать повітряне прикриття кораблів, що рухаються через протоку, і збільшать присутність американських військових у цьому районі, що стане стримувальним фактором для Ірану.

 

Перська затокавійна в Україніросія окупантивинищувачіF-16

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