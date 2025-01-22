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ПОЛІТИКА

США відправляють тисячу військових для посилення кордону з Мексикою

22 січня 2025, 20:35
США відправляють тисячу військових для посилення кордону з Мексикою
Фото: EPA/UPG
За словами анонімного американського чиновника, до кордону з Мексикою армія США має намір направити близько 1000 військових.

США посилюють кордон із Мексикою. До кордону між країнами планується відправити тисячу американських військових.

Про це повідомляє Sky News.

За словами анонімного американського чиновника, до кордону з Мексикою армія США має намір направити близько 1000 військових.

Чиновник не сказав конкретно, коли відбудеться розгортання, але, за його словами, вони приєднаються до тисяч військових Національної гвардії, які вже знаходяться на кордоні, згідно з указом президента США Дональда Трампа про оголошення надзвичайного стану.

Трамп неодноразово обіцяв провести найбільшу депортацію в історії США.

Готуючись до потенційного напливу, Мексика почала будівництво гігантських наметових притулків у місті Сьюдад-Хіарес у рамках плану уряду створити центри в дев’яти містах на півночі країни.

Проте місцевий чиновник Енріке Лікон описав ці плани як "безпрецедентні", оскільки очікується, що притулки будуть готові прийняти тисячі людей за лічені дні.

Нагадаємо, що вчора президент США Дональд Трамп наказав Міністерству оборони підготувати план для військ для підтримки прикордонної місії.

Розпорядження послідувало за оголошенням надзвичайного стану на кордоні з Мексикою.

СШАМексикакордони

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