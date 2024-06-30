США відправили Ізраїлю тисячі 900 кілограмових бомб

Сполучені Штати нарощують поставки зброї до Ізраїлю навіть після критики щодо жертв у Секторі Газа.

Від початку війни в Секторі Газа, Білий дім відправив до Єрусалиму велику кількість боєприпасів, серед яких більше 10 тисяч 2000-фунтових бомб і тисячі ракет Hellfire.

Про це сьогодні повідомила газета Jerusalem Post.

Від початку війни в жовтні того року і до сьогодні, США передали 14 тисяч 2000-фунтових бомб MK-84, 6,5 тисяч 500-фунтових бомб, 3000 високоточних ракет Hellfire класу "повітря-земля", одну тисячу бомб, що руйнують бункери, 2,6 тисячі бомб малого діаметру, що скидаються з повітря, та інші боєприпаси.

"Цифри свідчать про те, що попри міжнародні заклики обмежити постачання зброї і нещодавнє рішення адміністрації президента США призупинити постачання потужних авіабомб, суттєвого скорочення військової підтримки з боку союзника не відбулося", - пише видання.

Експерти зазначають, що вміст поставок відповідає потребам Ізраїлю для поповнення запасів, що використовуються у восьмимісячній інтенсивній військовій кампанії в Секторі Газа.

"Хоча ця кількість може бути відносно швидко витрачена у великому конфлікті, цей список чітко відображає значний рівень підтримки Сполученими Штатами наших ізраїльських союзників", - заявив експерт з озброєнь Центру стратегічних і міжнародних досліджень Том Карако.

Він додав, що ці поставки є частиною великого списку зброї, відправленої до Ізраїлю з початку конфлікту з Хамас і з 7 жовтня Вашингтон направив Ізраїлю допомогу у сфері безпеки на суму 6,5 млрд доларів.

Практично усі заявлені раніше поставки зброї тривають у звичайному режимі, сказав Карако.

Міжнародний контроль за військовою операцією Ізраїлю в Газі посилився після того, як, за даними Міністерства охорони здоров'я Гази, кількість загиблих у війні перевищила 37 тисячі палестинців, а прибережний анклав перетворився на руїни.

Відомо, що США щорічно надає військову допомогу своєму давньому союзнику в розмірі 3,8 млрд доларів.

"І хоча Байден попереджав, що висуне умови надання військової допомоги, якщо Ізраїль не захистить цивільне населення і не дозволить доставити більше гуманітарної допомоги у Сектор Газу, він не зробив цього, окрім затримки травневого вантажу", - написали журналісти.

Адміністрація Байдена розкрила мало деталей про повний обсяг американської зброї та боєприпасів, що надсилаються до Ізраїлю. Поставки також важко відстежити, адже частина зброї постачається у рамках продажу зброї, схваленого Конгресом багато років тому, але реалізованого лише зараз.