США відправили Україні артилерійські снаряди з GPS-наведенням
Сполучені Штати відправили Україні свої надточні артилерійські снаряди Excalibur з GPS-наведенням, які здатні вразити ціль на відстані 40,5 кілометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Посилаючись на бюджетний документ видання зазначає, що це перше підтвердження поставок Excalibur в Україну. Раніше американські чиновники ухилялися від питань щодо постачання ЗСУ цих снарядів.
Згідно з бюджетним документом, опублікованим минулого місяця, на закупівлю снарядів Excalibur для України Пентагон має намір витратити 92 мільйони доларів (близько 900 снарядів).
Довідково
Снаряди з GPS-наведенням вперше були використані американцями в Іраку в 2007 році в ході ліквідації лідера "Аль-Каїди" Абу Джури і його спільників.
Вести вогонь цими боєприпасами можуть 155-мм гаубиці. Точність Excalibur дозволяє вразити ціль з першого пострілу, зменшуючи кількість необхідних пострілів і зменшуючи побічний збиток.
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