США відреагували на псевдовибори, що проводяться росією

Псевдовибори на окупованих росією територіях країна-окупант проводить 8-10 вересня.

США ніколи не визнають результатів фальшивих виборів, що проводяться рф на тимчасово окупованих територіях України.



Про це заявив державний секретар Ентоні Блінкен.

"Фальшиві вибори, які проводять росія на окупованих територіях України, нелегітимні і порушують Статут ООН. Сполучені Штати ніколи не визнають домагань росії на будь-яку суверенну територію України. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно", - написав він у соцмережі Х (Twitter).

Держсекретар нагадав, що так звані "вибори" відбуваються майже через рік після того, як кремль організував фейкові "референдуми" з наміром анексувати Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області України, а також через дев'ять років після того, як росія анексувала Автономну Республіку Крим та місто Севастополь.

За словами Блінкена, кремль сподівається, що заздалегідь визначені, сфабриковані результати посилять незаконні претензії росії на окуповані нею частини України, але це не більше, ніж пропагандистська вправа.

"Дії росії демонструють її кричущу неповагу до принципів Статуту ООН, таких як повага до державного суверенітету і територіальної цілісності, які лежать в основі глобальної безпеки і стабільності", – заявив держсекретар.

"Сполучені Штати ніколи не визнають претензії російської федерації на будь-яку суверенну територію України, і ми нагадуємо всім особам, які можуть підтримати російські фейкові "вибори" в Україні, в тому числі як так звані "міжнародні спостерігачі", що проти них можуть бути застосовані санкції та візові обмеження", – йдеться у заяві.