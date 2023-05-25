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ПОЛІТИКА

США відреагували на зустріч представниці генсека ООН із дитячим обмудсменом рф

25 травня 2023, 11:19
США відреагували на зустріч представниці генсека ООН із дитячим обмудсменом рф
джерело bbc
Така поведінка підриває спільні зобов'язання із захисту дітей у зонах конфлікту.

Зустріч провідного представника ООН у справах дітей та дитячого омбудсмена росії Марії Львової-Бєлової підриває загальну відданість захисту дітей у зонах бойових дій.

Про це повідомив представник Держдепартаменту США Метью Міллерр, пише Reuters.

Марія Львова-Бєлова повідомила на своєму сайті, що провела робочу зустріч зі спецпредставником Генерального секретаря ООН з питань дітей у збройних конфліктах Вірджинією Гамба.

"Ми глибоко стурбовані тим, що високопоставлений дипломат ООН зустрілася з особою, яка приховується від правосуддя й проти якої МКС видав ордер на арешт за вчинення воєнних злочинів проти дітей", – сказав він.

Як наголосив представник Держдепу, така поведінка підриває спільні зобов'язання із захисту дітей у зонах конфлікту.

Міллер нагадав, що рф свідомо проводить примусову депортацію дітей з України, відмовляє батькам і законним опікунам у доступі до них та намагається змінити їхню ідентичність, змушуючи брати російські паспорти.

"Діти є однією з найбільш вразливих груп населення. Вони повинні бути захищені, особливо під час війни. Тож, ми продовжуємо закликати до відповідальності за воєнні злочини", – сказав він.

Нагадаємо, міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт уповноваженої при президентові рф із прав дитини Марії Львової-Бєлової. Її звинувачують у незаконній депортації українських дітей до рф. Після цього вона заявила, що і далі буде продовжувати викрадати українських дітей.

"Існують розумні підстави вважати, що кожен підозрюваний несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації населення і незаконної передачі населення з окупованих районів України до рф на шкоду українським дітям", - йдеться в повідомленні.

 

 

 

СШАООНдітибєлова

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