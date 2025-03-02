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США відсилають на кордон з Мексикою бойову групу Stryker і авіабатальйон

02 березня 2025, 19:19
США відсилають на кордон з Мексикою бойову групу Stryker і авіабатальйон
фото з відкритих джерел
Підрозділи планують посилити операції на кордоні в найближчі тижні
Пентагон розгортає бригадну бойову групу “Страйкер” (SBCT) і авіаційний батальйон (SBCT) загальної підтримки на кордоні США з Мексикою.
 
Про це йдеться у пресрелізі відомства.
 
Міноборони таким чином прискорює виконання директиви президента Дональда Трампа щодо “посилення військової підтримки в забезпеченні безпеки на кордоні США і Мексики”. 
 
Підрозділи планують посилити операції на кордоні в найближчі тижні, розповів прессекретар Пентагону Шон Парнелл.
 
SBCT ‒ це група механізованої піхоти, що налічує приблизно 4400 солдатів. Сформована навколо автомобіля Stryker ‒ восьмиколісної броньованої платформи ‒ “бригада поєднує мобільність, захист і вогневу міць”. SBCT має приблизно 650 військовослужбовців і вертоліт UH-60 Black Hawk для командування та медичної евакуації та CH-47 Chinooks для важчих перевезень.
 
Після заяви президента Дональда Трампа про “закриття кордону” та боротьбу з нелегальною імміграцією та торгівлею наркотиками у січні 1600 морських піхотинців і солдатів приєдналися до 2500 уже мобілізованих резервістів.
Мексикакордонвійна в УкраїніСША Stryker

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