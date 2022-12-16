США вірять у повернення Криму до України, але бояться ядерного удару рф

Адміністрація президента США Джо Байдена впевнена, що Україна має військовий потенціал для звільнення Криму. Але наступ на півострів може створити загрозу застосування ядерної зброї з боку росії.

Про це повідомляє NBC.

Видання з посиланням на джерела пише, що представник адміністрації Байдена нещодавно заявив Конгресу про наявність військового потенціалу України, щоб повернути Крим. Але деякі офіційні особи стурбовані тим, що будь-який великомасштабний наступ на півострів може підштовхнути президента росії путіна до застосування ядерної зброї.

При цьому Байден наголошує, що Крим не є найближчою метою українських військ, але Україна виявляє наполегливість протягом усієї війни. У США впевнені, що саме Київ нібито стоїть за ударами по тилових російських летовищах, хоча офіційно ця інформація не підтверджена.

Як пише NBC, офіційні особи та експерти в США вважають, що український наступ на Криму неминучий. Але сьогодні Україна втратила деякі позиції в районі Бахмута на сході. Обидві сторони знаходяться там фактично в безвиході, і на Заході вважають, що українські військові найближчими місяцями рушать на північний схід, а не на південь.

"Спершу багато що має відбутися у військовому плані, перш ніж Україна зможе розпочати справжній наступ, щоб повернути собі Крим", - зазначив один з чиновників.

Водночас деякі представники адміністрації Байдена приватно обговорюють, що може статися у разі українського наступу на півострів. Багато хто побоюється, що путін "може жорстко відреагувати". На думку джерел NBC, така загроза може підштовхнути путіна до використання брудної бомби або іншого ядерного пристрою.

Хоча Вашингтон не бачить жодних ознак того, що росія готується застосувати ядерну зброю прямо зараз.

Деякі представники адміністрації Байдена стурбовані ударами в тилу росії, які можуть спровокувати сильнішу реакцію путіна. А в окупованому Криму з липня продовжуються атаки, відповідальність за які Україна брала лише побічно.

За даними NBC, Білий дім був здивований останніми ударами по аеродромах у Курській, Саратовській та Рязанській областях, що викликало розчарування у Києві. Офіційні особи США визнають, що Україна здійснила низку ескалаційних дій проти росії, нібито не поінформувавши заздалегідь західних союзників.

Що стосується Криму, то Вашингтон, як і раніше, упевнений, що Україна не розпочне масштабну операцію щодо його звільнення без попереднього повідомлення.

Нагадаємо, що ООН ухвалила нову резолюції щодо Криму, росія та 13 держав проголосували проти.