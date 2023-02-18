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США вітатимуть рішення інших країн передати Україні літаки — Білий дім

18 лютого 2023, 14:01
США вітатимуть рішення інших країн передати Україні літаки — Білий дім
Фото: Reuters
Сполучені Штати Америки привітають рішення членів НАТО надати Україні винищувачі, заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Американці вважають суверенним правом кожної держави приймати рішення щодо поставок Україні МіГ-29 або інших бойових літаків, і в США готові вітати такі рішення.

Про це розказав координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі вчора під час брифінгу в Вашингтоні.

Джерело: брифінг в Білому домі.

”Ми ніколи не диктували іншим партнерам, що вони можуть давати або не давати та в які терміни. І якщо хтось із наших союзників і партнерів захоче надати президенту Зеленському винищувачі, це, безумовно, буде суверенним рішенням, яке вони мають повне право приймати, і ми вітали б це», - зауважив представник адміністрації США на прохання прокоментувати можливість для Польщі передати Україні МіГ-29”, заявив Кірбі.

І додави, що Сполучені Штати, а також союзники й партнери перебувають у постійному контакті з українською стороною щодо визначення, а також задоволення потреб ЗСУ.

Ці потреби змінювалися з розвитком війни, і ми подивимось, куди це приведе далі, зазначив представник Білого дому. 

СШАУкраїналітакивініщувачі

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