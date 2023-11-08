Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США вітають рекомендації Єврокомісії щодо розширення ЄС

08 листопада 2023, 21:57
США вітають рекомендації Єврокомісії щодо розширення ЄС
Польща США
Очікується, що лідери ЄС ухвалять рішення щодо рекомендацій ЄК у грудні.

США вітають рекомендації Єврокомісії (ЄК) щодо старту переговорів про вступ до ЄС деяких країн і закликають ці країни реалізувати свій потенціал.

Про це заявив у середу представник Держдепу США Ведант Патель.

"Ми вітаємо оголошення Єврокомісії про її рекомендації щодо розширення ЄС, і ми рішуче підтримуємо прагнення десятка цих країн до Євросоюзу", - заявив Патель під час пресбрифінгу.

Він назвав це ключовим моментом для трансатлантичної спільноти. Патель закликав країни скористатися моментом і реалізувати свій потенціал.

Раніше в середу Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ України та Молдови до Євросоюзу за умови виконання Києвом і Кишиневом низки умов. Також вона рекомендувала присудити Грузії статус країни-кандидата за умови, що вона проведе певні реформи, і почати переговори з Боснією і Герцеговиною про членство в ЄС.

Нагадаємо, що у лютому 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі. У червні того року рада ЄС надала Україні статус кандидата на вступ до союзу.

У червні 2022 року Молдова також отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Грузія подала заявку на членство в ЄС у березні 2022 року.

СШАвійна в Україніросія окупантиВступ до ЄС

Останні матеріали

Хороші новини в повітрі не нейтралізують загроз від Мі-28 та Ка-52. Але ЗСУ просуваються, хоч і повільно – Том Купер
Cуспільство
Хороші новини в повітрі не нейтралізують загроз від Мі-28 та Ка-52. Але ЗСУ просуваються, хоч і повільно – Том Купер
Переклад iPress – 08 листопада 2023, 23:36
Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Технології
Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Переклад iPress – 08 листопада 2023, 12:03
Хмарне протистояння. Європа розділилася через цифровий суверенітет над даними – CEPA
Технології
Хмарне протистояння. Європа розділилася через цифровий суверенітет над даними – CEPA
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 23:10
Трамп готується до помсти. Військові на інавгурації та повний контроль над Мінюстом США – Washington Post
Політика
Трамп готується до помсти. Військові на інавгурації та повний контроль над Мінюстом США – Washington Post
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 14:43
Лігурійська сальса та горіхова казка. Італійська письменниця-кулінарка готує пасту зі стручковою квасолею – рецепт Guardian
Хліб та Видовища
Лігурійська сальса та горіхова казка. Італійська письменниця-кулінарка готує пасту зі стручковою квасолею – рецепт Guardian
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 13:25
Естонія та Тайвань. Балтійські країни демонструють європейцям, як протидіяти тиску Китаю – Едвард Лукас
Політика
Естонія та Тайвань. Балтійські країни демонструють європейцям, як протидіяти тиску Китаю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 11:51
Авдіївка критична для обох сторін. Скільки північнокорейських боєприпасів отримала росія – Frontelligence Insight
Cуспільство
Авдіївка критична для обох сторін. Скільки північнокорейських боєприпасів отримала росія – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 06:42
Купер рекомендує: москва більше не вирішує долю Керченського мосту. 128-й знову не пощастило – Стефан Коршак
Cуспільство
Купер рекомендує: москва більше не вирішує долю Керченського мосту. 128-й знову не пощастило – Стефан Коршак
Переклад iPress – 06 листопада 2023, 16:10
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється