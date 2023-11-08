США вітають рекомендації Єврокомісії щодо розширення ЄС

Очікується, що лідери ЄС ухвалять рішення щодо рекомендацій ЄК у грудні.

США вітають рекомендації Єврокомісії (ЄК) щодо старту переговорів про вступ до ЄС деяких країн і закликають ці країни реалізувати свій потенціал.

Про це заявив у середу представник Держдепу США Ведант Патель.

"Ми вітаємо оголошення Єврокомісії про її рекомендації щодо розширення ЄС, і ми рішуче підтримуємо прагнення десятка цих країн до Євросоюзу", - заявив Патель під час пресбрифінгу.

Він назвав це ключовим моментом для трансатлантичної спільноти. Патель закликав країни скористатися моментом і реалізувати свій потенціал.

Раніше в середу Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ України та Молдови до Євросоюзу за умови виконання Києвом і Кишиневом низки умов. Також вона рекомендувала присудити Грузії статус країни-кандидата за умови, що вона проведе певні реформи, і почати переговори з Боснією і Герцеговиною про членство в ЄС.

Нагадаємо, що у лютому 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі. У червні того року рада ЄС надала Україні статус кандидата на вступ до союзу.

У червні 2022 року Молдова також отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Грузія подала заявку на членство в ЄС у березні 2022 року.