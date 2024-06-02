США візьмуть участь у Саміті миру на високому рівні

Білий дім підтвердив свою участь у заході, який відбудеться у Швейцарії, але інформації щодо участі Джо Байдена поки немає.

Про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський на полях конференції Діалог - Шангрі Ла в Сінгапурі.

"США підтвердили свою участь у Саміті миру на високому рівні. Але поки що немає конкретного підтвердження саме президента Байдена. Але в будь-якому разі, я думаю, що в нас є шанс, що президент буде", - сказав Зеленський.

За словами президента, щодо позиції Китаю він не підтвердив участі в Саміті миру на жодному рівні.

"Це абсолютно дві різні позиції... Китай, навпаки, сьогодні працює над тим, щоб країни не приїжджали на Саміт миру. Велика різниця між двома цими позиціями", - сказав український лідер.

Крім того, сьогодні Зеленський сказав, що 106 країн візьмуть участь в Саміті миру.