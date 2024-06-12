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ПОЛІТИКА

США включили до санкційного списку понад 100 російських компаній військово-промислового комплексу

12 червня 2024, 19:17
США включили до санкційного списку понад 100 російських компаній військово-промислового комплексу
Фото: з відкритих джерел
"росія перетворилася на військову економіку, в якій компанії з усього спектру російської промисловості роблять свій внесок у військові зусилля росії".

Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу росії.

Про це  йдеться в повідомленні відомства.

Американський Мінфін констатує, що "росія перетворилася на військову економіку, в якій компанії з усього спектру російської промисловості роблять свій внесок у військові зусилля росії".

Юридичні особи, перераховані в останньому указі відомства, "працюють або працювали в оборонному та пов'язаних з ним секторах економіки російської федерації, виробництві, технологіях, транспорті та фінансових послугах", зазначається там.

Йдеться зокрема про російських виробників військової техніки – від безпілотників до кораблів – та компонентів до неї, компонентів вибухівки, боєприпасів, електроніки, а також заводи з ремонту військової техніки.

Окремо в указі Мінфіну США згаданий "Банк Точка", заснований у 2023 році для надання фінансових послуг "суб'єкту, що забезпечує амуніцією російських військовослужбовців", та російська компанія "Экодор", яка перевозить російські військові вантажі.

Під нові обмеження США також потрапили Національний кліринговий центр – контрагент у всіх валютних угодах Мосбіржі; Національний розрахунковий депозитарій – центральний депозитарій цінних паперів у росії; а також страхові компанії "Согаз" і РНПК.

Після накладення американських санкцій Московська біржа оголосилапро припинення торгів доларом і євро з 13 червня та зупинку всіх торгів інструментами з розрахунками в доларах і євро.

СШАсанкціі проти росіївійна в Україні

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