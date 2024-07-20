Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США восени направлять до Східної Європи бронетанкову бригаду

20 липня 2024, 17:23
США восени направлять до Східної Європи бронетанкову бригаду
Польща США
Вона прийде на зміну бригаді 4-ї піхотної дивізії.
Сполучені Штати в рамках ротації американських військ восени перекинуть у Східну Європу бригадну бойову групу 1-ї бронетанкової дивізії.
 
Про це повідомило Командування армії США, передає "Інтерфакс-Україна".
 
Зазначається, що вона прийде на зміну бригаді 4-ї піхотної дивізії "в рамках регулярної ротації сил для виконання зобов'язань Сполучених Штатів перед союзниками і партнерами по НАТО"".
 
Крім того, в рамках ротації бригада 10-ї гірської дивізії буде направлена на Близький Схід у розпорядження Центрального командування для зміни 44-ї піхотної бригади, яка вже перебуває там.
 
Нагадаємо, що передові частини 3-ї бронетанкової бригадної бойової групи 4-ї піхотної дивізії США, які проходили через Німеччину, прибули до Польщі у 2017 році.
СШАвійна в Українізброя з СШАросія окупанти

Останні матеріали

Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
Політика
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
19 липня 2024, 15:30
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про
Політика
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про "мирні переговори" з путіним – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 19 липня 2024, 11:24
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Політика
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Переклад iPress – 19 липня 2024, 09:17
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 18 липня 2024, 14:57
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Політика
Як скасувати зовнішньополітичний апокаліпсис. Трампу не змінити вектор США – Еліот Коен
Переклад iPress – 18 липня 2024, 11:40
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Політика
Огляд війни: ЗСУ тиснуть на півночі Харківщини. Та чому в Україні досі нема обіцяних F-16 – Том Купер
Переклад iPress – 17 липня 2024, 21:50
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Політика
Поки що допомога США надходить. Але майбутній шантаж Трампа є єдиним способом росії перемогти у війні – Макс Бут
Переклад iPress – 17 липня 2024, 16:27
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Політика
Час панікувати. Європі слід очікувати на випробування 5-ї статті НАТО про колективну безпеку – Фабіан Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2024, 08:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється