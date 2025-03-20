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США впали на найнижчу в історії позицію у "рейтингу щастя"

20 березня 2025, 09:09
США впали на найнижчу в історії позицію у
Фото: noi.md
Найщасливіші люди живуть у Фінляндії.
Центр дослідження питань добробуту при Оксфордському університеті оприлюднив щорічний "рейтинг щастя", у якому країни розташовані за рівнем задоволеності своїх громадян різними аспектами життя. 
 
Про це пише Associated Press.
 
Сполучені Штати впали на 24-тий щабель - найнижчий результат за час існування проєкту. Піковий щабель для США був у 2012-му році - 11-те місце.
 
Найбільш щасливими людьми ось вже вісім років поспіль виявляються фіни. Данія, Ісландія та Швеція не набагато відстають. 
 
Ізраїль, попри тривалу війну з Хамас, посідає восьму сходинку. Україна навіть не у першій сотні - 111-те місце. А найменш щасливими вважають себе жителі Афганістану.  
СШАщастявійна в Україніросія окупанти

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